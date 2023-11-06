القبض على المتهم بإنهاء حياة بائع متجول في السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال «بائع متجول - مقيم بدائرة القسم»، توفي متأثراً بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وضُبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.