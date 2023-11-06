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ضبط طالب بتهمة التعدي على زميله بسلاح أبيض في أسوان

كتب:

محمد بركات
01:21 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (طالب – مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص وبسؤال شقيقه ( عاطل - مقيم بذات العنوان ) قرر بحدوث مشادة كلامية بين المتوفـى و ( طالب آخر - مقيم بذات الناحية) حال تواجدهما بحفل زفاف بدائرة مركز شرطة أسوان ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته التى أودت بحياته .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالنيل .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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