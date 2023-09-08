ضبط طالب تسبب في وفاة ربة منزل وابنتها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اصطدام سيارة بربة منزل ونجلتها حال عبورهما الطريق ووفاتهما بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

وأشارت وزارة الداخلية في بيان لها إلى أنه تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بدائرة القسم، اصطدمت بهما سيارة مجهولة ولاذ قائدها بالفرار، ما تسبب فى وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

أسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها ملك طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدي الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.