ضبط المتهم بالاعتداء على طالب بسلاح ناري في المقطم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبال طالب، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه.

وبالانتقال وسؤال والده، مقيم بذات العنوان، قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته، مُحدثا ما به من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.