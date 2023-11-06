القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام بالعجوزة

ألقت مباحث العجوزة بأشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطل هارب من حكم الإعدام، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه بتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، من القبض على عاطل 25 سنة هارب من حكم إعدام في تهمة قتل، وقضية قتل أخرى صادر ضده حكم إعدام، وقضية ضرب أفضى إلى موت والمعاقب عليها سجن سنتين، ألقي القبض عليه، ونحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.