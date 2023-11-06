«خارجية فلسطين» تدين الدعوات الاستيطانية في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدعوات الاستيطانية التي أطلقها وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، لإنشاء ما أطلق عليه «مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية».

الخارجية الفلسطينية: هذه الدعوات تعني سرقة المزيد من الأراضي

وأشارت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن الهدف من هذه الدعوات سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن نواياها بهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية التي تؤكد سياستها على الأرض بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تطالب دول العالم بإدانة الاستيطان

وطالبت الوزارة كافة الدول بإدانة هذا التصريح واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإيقاف عمليات الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية، وحماية ما تبقي منها.