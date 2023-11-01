وزير خارجية فلسطين يطالب بريطانيا بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة، بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي يخلف قتل المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المصابين والجرحى، ونزوح مئات الآلاف.

لقاء بموفد بريطانيا

جاء ذلك خلال لقاء جمع المالكي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة اللورد طارق أحمد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأكد المالكي أهمية العمل بشكل فوري لوقف إطلاق النار وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية الى قطاع غزة.

ضحايا في قطاع غزة

وأشار إلى أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبية في حربها ضد قطاع غزة، مضيفا أنه يجب التوقف كليا في التصريحات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون، خاصة تلك الأخيرة للمتحدث باسم جيش الاحتلال التي تؤكد استهداف هذه الآلة بشكل متعمد للمدنيين العزل في قطاع غزة، حيث قصفت منطقة صغيرة مكتظة بالمدنيين الفلسطينيين في مخيم جباليا بـ6 قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنا من المتفجرات والتي خلفت دمارا هائلا للمنازل ومئات الشهداء والجرحى.

وعبر المالكي عن استيائه الشديد من استمرار بعض الدول في تبرير ما تقوم به إسرائيل بأنه دفاع عن النفس، فاستهداف المدنيين الأبرياء، بشكل متعمد ليس دفاعا عن النفس، ولا يجب السكوت عن هذا الاجرام الذي يرافقه استخفاف إسرائيلي بالقوانين الدولية.

إنقاذ المنظومة الصحية

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة بسبب انقطاع الوقود اللازم لعمل المستشفيات في ظل وجود عدد كبير من الجرحى، إضافة إلى استهداف الاحتلال بشكل مباشر لعدد من المستشفيات وقصف محيط بعضها والتهديد بقصف عدد آخر أيضا، حيث لا يوجد أي مبرر لذلك سوى المزيد من القتل والتدمير، مشددا على ضرورة اخضاع إسرائيل للقوانين الدولية والمساءلة والمحاسبة والتوقف عن ازدواجية المعايير في معاملة إسرائيل بشكل استثنائي.

تحذير من انفجار الأوضاع

وفي السياق، حذر المالكي من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لتصاعد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وتسليح المستوطنين وقيامهم بإطلاق النار تجاه المواطنين الفلسطينيين.

من جانبه، عبر الدبلوماسي البريطاني الرفيع عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن بلاده تعمل مع الأطراف الدولية من أجل تأمين وصول المساعدات.

وأشار اللورد أحمد إلى أن بريطانيا تدعم حل الدولتين وتعمل على جميع المستويات من أجل تحقيق تقدم في الأفق السياسي بين الطرفين، ووضع آليات تسهم في تحقيق التغيير على أرض الواقع، معربا عن أمله بإنهاء الصراع في أسرع وقت.