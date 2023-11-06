محافظ الإسكندرية: توزيع 170 صندوق قمامة و350 سلة في 5 أحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توزيع 170 صندوق قمامة، سعة 1 متر، و350 سلة على أعمدة الإنارة، في 5 أحياء «منتزه أول، ومنتزه ثان، والعجمي، وحي غرب، وحي وسط»، وذلك استجابة لمطالب المواطنين فيما يخص دعم منظومة النظافة.

رفع 124 ألف طن مخلفات صلبة من الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن شركة نهضة مصر للخدمات البيئية برئاسة حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قامت خلال شهر أكتوبر برفع 124 ألف طن مخلفات صلبة، و435 طن مخلفات طبية من المنشآت والمراكز الطبية، بالإضافة إلى رفع المخلفات المتراكمة بالمحطة الوسيطة بمحرم بك ونقلها إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

متابعة منظومة النظافة بالإسكندرية بشكل دوري

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر، بالاستجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولا بأول، وتنظيف محيط المدارس بشكل دوري ومستمر، ووضع صناديق قمامة في المناطق التي كثرت منها شكاوى المواطنين.