أسعار البيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7-11-2023

يرغب المواطنون في معرفة أسعار البيض اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق والمحلات، خاصة مع انخفاضها، تزامنا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي انطلقت خلال الأيام الماضية في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم

وتستمر بورصة الدواجن والبيض في تحديث أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحلات، إذ تُحدد عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي.

وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق والمحلات، كما يلي:

واستقرت أسعار البيض الأبيض اليوم، حيث سجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115 جنيهًا في المزارع، وفق المتفق عليه من قبل الدولة والمزارع في مبادرة تخفيض الأسعار، إذ يباع البيض من المزرعة لكل التجار بسعر 115 جنيها، ويرتفع السعر في بعض الأوقات بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وانخفضت أسعار البيض الأحمر أمس في البورصات المحلية لتسجل 122 جنيهًا للطبق بدلا من 125 جنيها، ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار البيض البلدي

واستقر سعر طبق البيض البلدي اليوم، حيث سجل 139 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

وتختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في الكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 120 جنيها للطبق الأبيض.