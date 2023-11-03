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انخفاض في أسعار البيض اليوم الجمعة 3-11-2023 بالمحلات والمزرعة

كتب:

محمد سيف
10:22 ص | الجمعة 03 نوفمبر 2023
أسعار البيض

أسعار البيض

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة 3-11-2023، نحو 9 جنيهات في كرتونة البيض الأبيض مقارنة بأسعار أمس.

أسعار البيض الأبيض

تستعرض «الوطن» أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 3-11-2023 في الأسواق والمحلات، وسجل سعر طبق البيض الأبيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض بـ118 جنيهًا، في المزارع ويُباع للمستهلك بـ136 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

- بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة 3-11-2023 اليوم في البورصات المحلية، 122 جنيهًا في البورصة، ليباع للمستهلك بسعر يصل إلى 139 جنيهًا للكرتونة.

أسعار البيض البلدي

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة3-11-2023 في البورصة 124 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ149 جنيهًا.

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