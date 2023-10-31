أسعار البيض اليوم 31-10-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار البيض اليوم 31-10-2023 في الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظا، بعد انخفاض قارب الـ6 جنيهات، بسبب التوازن القائم بين العرض والطلب، وفقا لما أعلنتة البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البيض اليوم 31-10-2023 في الأسواق والمحلات، والتي جاءت كما يلي:

أسعار البیض الیوم

- يتراوح سعر البيض الأبيض داخل المزرعة ما بين 125 و126 جنيها.

أسعار البیض الأحمر

- سعر البيض الأحمر في المزرعة يتراوح ما بين 127 و128 جنيها.

أسعار البیض البلدي

- البيض البلدي يتراوح ما بين 139 و140 جنيها، وذلك في أرض مزرعة.

سعر كرتونة البیض الیوم

- كرتونة البيض الأحمر يبلغ سعرها 140 جنيها.

- يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق والمحلات ما بين 135 و140 جنيها.

- كرتونة البيض البلدي تصل للمستهلك بسعر 140 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات تسجل هدوء ملحوظا، ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 26 و 26.25 جنيه، والكتكوت البلدي ما بين 9.5 و 10.5 جنيه، فيما يتراوح سعر كتكوت ساسو ما بين 20 و21 جنيها.