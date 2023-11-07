3 نجوم كرة قدم يكرهون مشاهدة المباريات.. ما السبب؟

يبدو أن كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لم تكن كذلك بالنسبة لعدد من نجومها، الأمر الذي يعد أكثر غرابة في عالم الساحرة المستديرة، بعد الاعترافات الصادمة بعدم متابعة مباريات كرة القدم، بعد الانتهاء من التدريبات أو المواجهات.

حارس برشلونة على رأس القائمة

المفاجأة كانت باعتراف عدد من النجوم كرة القدم، بعدم متابعة مبارياتها على الإطلاق، وجاء على رأس قائمة مطولة من أسماء اللاعبين، مارك أندرية تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، الذي كشف في تصريحات سابقة له، تعود إلى عام 2020، أنَّه لا يستطيع في بعض الأحيان معرفة أسماء اللاعبين الذي يواجههم في اللقاءات، لعدم متابعته الجيدة للمباريات، بحسب تصريحات لصحيفة «إل بايس» الإسبانية.

تصريحات تيرشتيجن كانت صادمة بشكل كبير، خاصة أنَّه اعترف بعدم معرفته بأي شيء يخص كرة القدم: «يضحك البعض عندما أقول أنني لا أعرف شيئًا عن كرة القدم، ولا أحب مشاهدة المباريات كثيرًا إلا في المواجهات الكبيرة أو عندما أتورط بسبب صديقي».

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لجاريث بيل لاعب ريال مدريد السابق، المعروف بحبه الكبير لممارسة الجولف، الأمر الذي وضعه في ورطة مع جماهير الفريق الإسباني في وقت سابق، قبل أن يخرج للاعتراف بعدم تعلقه بكرة القدم من الأساس: «أنا لا أشاهد كرة القدم كثيرًا، أحب مشاهدة الجولف بكل صراحة».

وكانت إحدى الصور الأكثر شهرة التي تظهر هذه الحقيقة التي اعتراف بها، وزادت من أزماته مع جماهير ريال مدريد هي اللافتة الشهيرة للويلزي بعد مباراة مع منتخب بلاده، حيث كتب عليها: «ويلز، جولف، مدريد».

جابريل باتيستوتا لاعب منتخب الأرجنتين التاريخي، وفيورنتينا الإيطالي السابق، أيضًا قالها علانية أنَّه لا يحب كرة القدم، رغم كونه يعد من قائمة أعظم ما أنجبت تلك اللعبة الشعبية: «أنا أحب لعب البولو، وعندما أعود إلى الأرجنتين في العطلة، نجلس لنلعب البولو ولا أشاهد مباريات كرة القدم».