رامز جلال ينشر صورة له مع جاريث بيل أثناء استقلالهما الطائرة

نشر الفنان رامز جلال صورة تجمعه بجاريث بيل، نجم منتخب ويلز لكرة القدم، أثناء استقلالهما الطائرة معا، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء نشر رامز جلال لهذه الصورة ليرد بشكل غير مباشر على شائعة فقدانه البصر واتخاذه قراراً باعتزال التمثيل وبرامج المقالب.

أشرف زكي يرد على شائعة إصابة رامز جلال بالعمى

ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عدم صحة ما أثير بشأن إصابة رامز جلال بالعمى، واصفاً كل ما تردد في هذا الشأن بالشائعات، وهو ما أكدته أيضاً الفنانة نهال عنبر، مسؤول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، التي شددت على عدم تلقيها ما يفيد بتعرض رامز جلال لإصابة خطيرة أو ما إلى ذلك.

أخي فوق الشجرة أحدث أفلام رامز جلال

ويستعد رامز جلال لعرض فيلمه الجديد أخي فوق الشجرة بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، من إخراج محمود كريم.