وزير الشباب يجتمع بمجلس «كيان اتحاد طلاب تحيا مصر» على مستوى الجمهورية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، اجتماع مجلس كيان اتحاد طلاب تحيا مصر على مستوى الجمهورية.

تنمية مهارات وقدرات الشباب

بدأ الاجتماع بعرض المحاور التي ترتكز عليها أنشطة ومشروعات الاتحاد المتمثل أهمها في تنمية مهارات وقدرات الشباب، ودعم روح المواطنة بين الشباب، إضافة إلى معدل الاستهداف للاتحاد إذ يستهدف ضم 10 آلاف شاب وفتاة سنويا لعضويته، وكذا عرض الإنجازات التي حققها اتحاد طلاب تحيا مصر عام 2023 من برامج ولقاءات وورش عمل تدريبية، تماشيا مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة.

إنجازات مشروعات المشروع القومي للتدريب والتأهيل

كما استكمل عرض إنجازات مشروعات المشروع القومي للتدريب والتأهيل ودور الاتحاد في المشاركة السياسية ومشروع وقاية تحيا مصر ومبادرة تكنو ايجيبت ومبادرة كنوز ل27 ومشروعات المحافظات الحدودية ومحافظات الدلتا.

وفي سياق متصل، ناقش وزير الشباب والرياضة المبادرة الخاصة بإحياء اللغة المصرية القديمة وما تتضمنه من قيم وأخلاقيات وتعميق لقيم الانتماء للوطن، فضلا عن تثقيف الشباب بالحضارة المصرية القديمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، على تكثيف المبادرات الشبابية من خلال تقديم مشروعات وبرامج مختلفة في جميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية الوزارة، وتحديد مستهدفات الاتحاد بفكر غير تقليدي ومرن.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لاتحاد طلاب «تحيا مصر» على ما يقدمونه من جهود ومشروعات تخدم الشباب في جميع المحافظات، مشيرا إلى دعم الوزارة لجميع المبادرات والكيانات الشبابية داخل المجتمع.

ممثلو الاتحاد يشيدون بدعم وزير الشباب

وأشاد ممثلو الاتحاد، بالدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للاتحاد، والتعاون المثمر مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة، معلنين رغبتهم في تنفيذ ما يقدمونه من برامج وأنشطة متنوعة داخل مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، ومصطفى مجدي، معاون الوزير، ومصطفى قطامش، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر.