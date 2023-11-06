وزير الرياضة يهنئ رئيس اتحاد التايكوندو بنتائج المنتخب ببطولة أفريقيا

أجري وزير الشباب والرياضة اتصالًا هاتفيًا، برئيس الاتحاد المصري للتايكوندو المستشار محمد مصطفي، لتهنئة بنتائج المنتخب المصري، وحصد ست ميداليات في بطولة أفريقيا والمقامة يومي 5 و6 نوفمبر في أبيدجان بكوت ديفوار.

تأهل البطل الأوليمبى سيف عيسى

وحقق أحمد وائل الميدالية الذهبية، وجنى خطاب الميدالية الذهبية، عبدالله عصام الميدالية البرونزية، تقى شعبان الميدالية برونزية، وآية شحات الميدالية البرونزية.

وتأهل البطل الأوليمبي سيف عيسى بالتصنيف الأوليمبي كأول لاعب في تاريخ التايكوندو المصري ليحجز مقعدا للمرة الثانية على التوالي في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بعد أن حقق الميدالية الفضية بالبطولة الأفريقية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بأداء منتخب مصر للتايكوندو، وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد المصري للتايكوندو لتحقيق هذا الإنجاز المهم، مؤكّدًا أنَّ هذا الفوز يعكس تطور الرياضة في مصر وجهود التطوير والاستثمار التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الرياضة وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تشهده الرياضة المصرية من القيادة السياسية.

صبحي: الدولة حريصة على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين

وأكّد «صبحي» دعمه الدائم والمستمر لكل الفرق والمنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات، وحرصه المتواصل على تحفيزهم لتحقيق المزيد الإنجازات في المستقبل، كما أكّد حرص الدولة المصرية على توفير كل الدعم والإمكانيات للرياضيين والفرق الوطنية للمساهمة في تحقيق نجاحات مستمرة في مختلف الرياضات.