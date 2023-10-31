وزير الشباب يعين إيمان جمعة مديرا تنفيذيا لـ«النادو»

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتعيين إيمان جمعة مديرا تنفيذيا للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، لتتولى بذلك مهام منصبها بدءا من اليوم الثلاثاء.

وتعد الدكتورة إيمان جمعة من القيادات التنفيذية بالوزارة والتي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات التنفيذية والوظيفية والعلمية إذ شغل منصب عضو المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

تطوير أداء المنظومة الرياضية المصرية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة دعم الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية بشكل كامل للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات من أجل تحقيق أهدافه المنشودة وتعظيم مكانة المنظمة وتفعيل دورها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن النادو المصري يمثل أحد أهم الآليات التي ترتكز عليها خطة وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المنظومة الرياضية المصرية في مختلف اللعبات الرياضية وخاصة الفردية منها، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم للنادي المصري بغرض توثيق أوجه التعاون والتنسيق المشترك بينه وبين المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة المنشطات متمثلة فى المكتب الإقليمي، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مختلف مجالات التعاون وخاصة في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة في أوساط الرياضيين.

وزير الرياضة ينعى الدكتورة هانم أمير

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نعى ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو»، والعضو بلجنة الخبراء بالوكالة الدولية، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الخامسة الإفريقية لمكافحة المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.