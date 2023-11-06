فصل الكهرباء جزئيا في مدينة بيلا بكفر الشيخ على مدار 3 أيام للصيانة

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى التابعة لمركز بيلا، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري حتى يوم الخميس المقبل الموافق 9 من نفس الشهر، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضح القطاع، في بيان اليوم الاثنين، أنّ المناطق المتأثرة التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها نظرًا لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين هي كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر: مناطق «السيد حجازي - محمد سالم - حي الصنايع» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي الصنايع «خروج لوحة توزيع بيلا القديمة».

يوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر: مناطق «عثمان الجديد - عثمان القديم - الجدارة» بقرية الحوة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي ريف الحوة «لوحة بيلا الجديدة».

يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر: مناطق «حي المجاري 1 - حي التقوي - حي القاطعة» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي المجاري «خروج لوحة توزيع بيلا القديمة».

فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال الأيام المذكورة.