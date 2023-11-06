تعيين نجلاء الأشرف قائما بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، قراراً بتكليف الدكتورة نجلاء حسني الأشرف، للقيام بمهام عميد كلية التربية النوعية بالجامعة.

السيرة الذاتية

تخرجت الدكتورة نجلاء الأشرف، في كلية التربية النوعية شعبة التربية الفنية بجامعة كفر الشيخ عام 2002، حصلت على درجة الماجستير في تخصص المعادن عام 2006، من جامعة طنطا، ونالت درجة الدكتوراه عام 2010، من جامعة كفر الشيخ.

شغلت منصب وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب

تدرجت «الأشرف» في الترقيات العلمية، وحصلت على درجة أستاذ مساعد عام 2016، وحصلت على درجة الأستاذية عام 2021، وكانت تشغل منصب وكيل كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، وناقشت وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.

وقدمت الدكتورة نجلاء الأشرف الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على ثقته الكبيرة، وتكليفها للقيام بمهام وأعباء عميد كلية التربية النوعية، مؤكدةً على بذل الجهود من أجل الارتقاء بالكلية، وتقديم كل ما هو متطور وجديد لتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات.