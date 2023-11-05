إزالة 61 حالة تعد على مساحة 4.6 فدان و17 قيراطا في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنّه تابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنّ الحملات أسفرت عن إزالة 61 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 4.6 فدان و17 قيراطاً، و5 آلاف و868 متراً، منوهاً إلى أنّ الحملات مستمرة لإزالة التعديات.

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز قلين

وقال اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنّ الحملات تمكنت من تنفيذ 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطاً، و18 سهماً بالتعاون مع قوات شرطة مركز قلين، والجهاز المعاون.

وأضاف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنّ الحملات تمكنت من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 2900 متر، عبارة عن خرسانات.

إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياض

وأوضح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنّ الحملات تمكنت من إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الرياض، على مساحة 2967 متراً، ومازالت الحملات مستمرة لإزالة كافة التعديات.

وذكر أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أنّ الحملات التي شنتها الوحدة المحلية، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، على مساحة 4 قراريط و17 سهماً.

تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ

ولفت المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنّ الحملات تمكنت من تنفيذ 11 قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 2.5 فدان، وتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأفاد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أنّ الحملات تمكنت من إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة فدان و14 قيراطاً، وجرى التحفظ على خلاطة، وماكينة، ومواد بناء، وأسمنت، وخشب.