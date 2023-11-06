محافظ الإسكندرية: مرور يومي على المواقف لمنع زيادة الأجرة على المواطنين

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية، بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية، وعدم زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية، وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث يجرى المتابعة يوميا.

المرور على مواقف الإسكندرية

وفي هذا الصدد، نفذ رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من عدم زيادة التعريفة ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية، حيث جرى المرور على المواقف التالية:

- الكيلو 21

- الهانوفيل

- موقف البيطاش

- موقف سيدي بشر

- شارع 45

- موقف سيدي بشر الترام

- الموقف المعتمد بسينما ريكس

- المواقف بالعدوي

- ورأس التين

- وسانت كاترين

- مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل

- الموقف الجديد.

كما جرى الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من التزام السائقين بها.

أرقام غرفة العمليات ضد التلاعب في الأجرة

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الإبلاغ فورا على أرقام غرفة العمليات 034234131، 034234132، 4234133،4234134، 4234135، 03424136، أو الخط الساخن 114 عن أي محاولة لاستغلالهم أو التلاعب بأسعار تعريفة الركوب.