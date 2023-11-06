موظف بمستشفى يفاجأ بأفراد أسرته بين الشهداء بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي

أثناء عمله بمستشفى أبو سيف النجار بفلسطين، مديرًا للعلاقات العامة والإعلام كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف حي تل السطان غرب مدينة رفح، ومن بينها كان منزل أسرته، وفجأة، تلقى خبر وفاة جميع أفراد أسرته أثناء عمله بالمستشفى.

استشهاد زوجة و4 أطفال

زوجة و4 أطفال، توفوا نتيجة استهداف قوات الاحتلال منزل عائلة أبو علوان في حي تل السلطان غرب رفح، وهم أبناء طلعت برهوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وظهر طلعت برهوم وهو يقبل أطفاله وأبناءه ويحتضنهم، بينما يستعد لنقلهم إلى مثواهم الأخير، وهما ملتفون بزي أبيض، يقول: «وأنا بعملي بالمستشفى، جه مجموعة من الإصابات والشهداء نتيجة قصف، وبتفاجئ بزوجتي و4 أطفال وأولادي الصغار».

«طلعت» ينعى أسرته: شهداء عند الله فداء فلسطين والأقصى

أكبر أولاده الشهداء يبلغ من العمر 14 عامًا، وهو حافظ لكتاب الله بالكامل، بينما أصغرهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، ونشر «طلعت» عرب صفحته الشخصية خبر استشهاد عائلته قائلًا: «حياتي زوجتي ميسون وأطفالي الصغار أبنائي ليان حافظة عشرة أجزاء من القرآن وعبد الرحمن حافظ القرآن ومحمد حافظ ثلثي القرآن وآخر العنقود ذو ثمانية شهور حبيبي أحمد شهداء عند الله فداء فلسطين والأقصي، الله يرحمهم».

وفي مشهد يدمي القلوب التقطته عدسة الكاميرات، ظهر الموظف بالمستشفى وهو يفك الكفن الأبيض عن جسد أسرته، ليقبل رؤوسهم ويحتضنهم، بينما تنهمر الدموع من عينيه.