قوات الاحتلال تعتقل 3 سيدات بينهن عهد التميمي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 مواطنا فلسطينيا منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، ومن بينهن 3 سيدات، وهن منال دودين ومنتهى الطويل وهي زوجة الأسير جمال الطويل والفتاة عهد التميمي.

وأوضحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ اعتقال عهد التميمي تجدد بسبب منشورات داعمة للمقاومة الفلسطينية وداعمة للشعب وقطاع غزة، إذ كانت قد اعتقلت من قبل بسبب صفعها لجندي إسرائيلي على وجهه وتم الافراج عنها.

وشرحت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اتخذت قرارا قبل قليل أنه من ينشر أي عبارات تحريضية لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة سيتمّ أسرهم كما حدث مع عهد التميمي، ويتمّ الاعتقال بفعل المنشورات سنة كاملة.