صحيفة صينية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة المتفاقمة في غزة

أكدت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية اليوم الاثنين، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة المشتعلة في قطاع غزة، وسط تفاقم الوضع الإنساني.

وأضافت الصحيفة، أن محاولة معارضة أو تأخير هذه الخطة لأي سبب من الأسباب سيؤدي إلى «تأخير السلام وتكريس الكراهية وسكب الزيت على النار»، محذرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها إذا لم تتخذ قرارا حاسما في هذا الصدد فإنها ستواجه على الأرجح «كارثة».

زيارات بلينكن لإسرائيل تحدثت عن دعمها فقط

وأشارت الصحيفة- في تقرير عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام بأربع زيارات إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، لكن ما تحدث عنه هو الدعم الأمريكي لإسرائيل بدلا من وقف إطلاق النار.

وقالت إنه مع كل يوم يتأخر فيه وقف إطلاق النار يتعمق عداء الفلسطينيين تجاه إسرائيل، ومن المؤكد أنه سيخلق كارثة أطول أمدا وأكثر تدميرا في المنطقة التي تعاني بالفعل من عقود من الحرب.

موقف الصين من أحداث غزة

وأضافت «عندما اندلع الصراع بين فلسطين وإسرائيل لأول مرة، أعربت الصين على الفور عن موقفها.. مؤكدة أن الأولوية القصوى هي الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أوسع نطاقا وأن السبيل الأساسي للخروج هو تنفيذ حل الدولتين، وفي مناسبات عديدة منذ ذلك الحين ، أكدت الصين مرارا وتكرارا أهمية وإلحاح العودة إلى حل الدولتين».

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لم تستجب بشكل فعال لنداء الضمير هذا، وبدلا من ذلك كانت هذه السياسات مقيدة بفِعل السياسات الداخلية، الأمر الذي حال دون توصل الدول الكبرى إلى إجماع فوري، ولم يكن الأمر كذلك إلا بعد أن تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في سقوط عشرات الآلاف من الضحايا بما في ذلك العشرات من النساء والأطفال، وتشريد مئات الآلاف من الناس حتى بدا أن القادة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية يدركون الحاجة إلى العودة إلى حل الدولتين، وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض الزعماء الأوروبيين عن موقفهم حيال هذا الأمر مؤخرا.

أمريكا وأوروبا تتحملان مسؤولية استئناف الحرب

ولفتت الصحيفة، إلى أنه رغم أن المعاناة الحالية في الشرق الأوسط لا ترجع بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارهما منخرطتين بعمق في اللعبة الجيوسياسية هناك منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أنهما تتحملان مسؤولية ثقيلة عن استئناف الحرب.

وأكدت أن السبب على وجه التحديد هو الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، وموقف الولايات المتحدة وأوروبا المتخاذل، الذي أدى إلى الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام بينما زحفت إسرائيل إلى غزة دون أي وازع حاملة أسلحة ومعدات أمريكية الصنع، وبدلاً من ذلك، دعمت الهجمات الإسرائيلية الانتقامية ضد غزة وعززت نشر القوة للحد من مشاركة قوى أخرى في الشرق الأوسط، والأمر الصادم هو أن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يشككون في عدد القتلى الفلسطينيين.

وقالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، إن طرح الصين لحل الدولتين هو شعار أجوف.

وعلقت الصحيفة بالقول «منذ التسعينيات أصبح حل الدولتين هو السياسة الوطنية للحكومة الأمريكية في تعزيز محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، كما أصبح هذا هو الموقف الرسمي لمعظم الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية»، مشيرة إلى أن السبب وراء صعود وهبوط حل الدولتين وعدم إمكانية تنفيذه بشكل حقيقي له علاقة كبيرة بالمصالح المختلفة لجميع الأطراف المعنية.

مع كل أزمة تمر، يزداد تحالف واشنطن مع إسرائيل

واستشهدت في ذلك بمقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية في 19 أكتوبر الماضي قالت فيه إن الولايات المتحدة لم تقدم أكثر من مجرد كلام لتحقيق هذا الهدف، ومع كل أزمة تمر، يزداد تحالف واشنطن مع إسرائيل.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الترتيب المستقبلي لحل الدولتين لا يزال يتطلب مفاوضات شاقة، إلا أن إقامة دولتين وضمان قدرة كل منهما على العمل بشكل مستقر والعيش في سلام هو الهدف الوحيد الذي يمكن أن يعزز المفاوضات بين الطرفين، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يتخلى عن هذا الهدف، وخاصة في وقت حيث تشتعل الحرب من جديد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التحدي الآن هو ما إذا كان المجتمع الدولي قادرا على التوصل إلى إجماع حول هذا الأمر، وتشكيل الأساس لوقف إطلاق النار من خلال حث الجانبين على استئناف المفاوضات.