الرئيس الفلسطيني: تهجير أبناء شعبنا إلى خارج غزة.. مرفوض

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة بما فيها القدس مرفوض ولن نقبل به، محذرًا من خطورة الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابين ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمستشار النمسا كارل نيهامر، لبحث ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية ومياه وكهرباء ووقود، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الرئيس الفلسطيني: عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مرتبط بحل سياسي شامل

وأكد الرئيس الفلسطيني أيضًا بحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة مرتبط بحل سياسي شامل.