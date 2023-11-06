وزيرة التضامن تزور الدقهلية لإطلاق عدد من المبادرات غدا

تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي للقيام بعدد من الجولات في نطاق المحافظة بدءا من مدينة المطرية، وحتى جامعة المنصورة.

خطة زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الدقهلية

ومن المقرر أن تتضمن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، لمحافظة الدقهلية، التوجه إلى مدينة المطرية، لتحقيق بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة الدقهلية من أجل تنظيم البرامج التي تقوم بها الوزارة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» والتي تنفذ بالمحافظات تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» والتي ستنطلق في المحافظة غدا، والذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة بتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مجتمع الصيادين ببحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم بما يحقق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، وعقد لقاء موسع مع الصيادين، وكذلك تتضمن الزيارة التوجه إلى مدينة شربين لافتتاح مركز التأهيل الاجتماعي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها تتضمن الزيارة إطلاق مبادرة «أتوبيس ياله كفالة» بجامعة المنصورة.

محافظة الدقهلية من المحافظات الثرية من حيث الموارد

وذكرت «القباج» بحسب بيان محافظة الدقهلية، أن المحافظة من المحافظات الثرية من حيث الموارد والفرص المتاحة، مشددة على أن المنزلة بها فرص واعدة للغاية ونوعية أسماك جيدة، وهناك استهداف لهذه المنطقة لتطويرها، مشيرة إلى أن مصر بها ما يزيد على 200 ألف صياد وهناك اهتمام بفئة الصيادين محدودي الدخل وحمايتهم وأسرهم، حيث وفرت الوزارة من خلال المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات، واشتملت المساعدات على تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد.

وأضاف بيان محافظة الدقهلية أن برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي إيجابية، وسيستفيد منها أهالي المنزلة، والمحافظة بها 15 ألف مركب صيد منها 3 آلاف مرخص، والعمل على مساعدة الصيادين لاستخراج التصاريح الخاصة بهم.