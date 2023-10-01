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الرئيس السيسي: «بقالنا 5 سنين بنزيل التعديات في بحيرة المنزلة عشان تعود للحياة»

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطوير البحيرات في كل أنحاء الجمهورية، قائلا «إحنا كنا بنتكلم عن 250 ألف فدان، كانوا بيتم فيهم إلقاء الصرف الزراعي، وبالتالي ده كان الحال، والثروة السمكية كانت تتزرع في الـ 250 ألف فدان أو في البحيرة وتراجعت بشكل كبير».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في جلسة «الأمن الغذائي» ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: «بقالنا 5 سنين شغالين نكرك ونشيل تعديات تكونت على مدار سنوات عشان تعود مرة تانية الحياة لبحيرة المنزلة، وتنتج أصناف أسماك تلاشت منها خلال السنين اللي فاتت عشان تدخل الإنتاج لـ 250 ألف فدان».

وتابع: «أنا عاوز أقولكم وأقول للناس اللي هناك، ولأي حد بيتشغل في الموضوع، الـ 250 ألف فدان عبارة عن مزرعة صناعية طبيعية لو أنتم أحسنتم استخدامها ونظمتم بقوة الصيد فيها هي والبردويل والبرلس وإدكو وبحيرة ناصر إنتاجك هيزيد مرتين تلاتة أربعة تبقى بتكفي وزيادة وهندي فرص عمل تكسب منها».  

 

 

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