وصول طائرة يونانية إلى مطار العريش محملة بـ5.5 طن مساعدات إنسانية لغزة
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أ ش أ
07:05 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مساعدات لقطاع غزة
أعلنت سفارة اليونان بالقاهرة عن وصول طائرة من طراز (سي 130) التابعة لسلاح الجو اليوناني، اليوم الاثنين، إلى مطار العريش تحمل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.
مساعدات إنسانية من اليونان
وذكرت السفارة في بيان علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن السفير اليوناني نيكولاس باباجورجيو كان في استقبال الطائرة، التي تحمل علي متنها 5.5 طن من المساعدات الإنسانية وتتضمن أدوية ومستلزمات طبية، لدى وصولها في مطار العريش.