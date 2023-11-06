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وصول طائرة مساعدات إندونيسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:08 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
المساعدات الإنسانية في غزة

المساعدات الإنسانية في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوصول طائرة مساعدات إندونيسية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها لغزة.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا» قصف 50 مدرسة تابعة لها، ومقتل أكثر من 80 موظفا جراء القصف المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال عنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «أونروا»، إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل قطاع غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وفقا لـ«العربية».

وأضاف أن النازحين فروا إلى مراكز الإيواء في ظل قلة المساعدات، مشيرا إلى أن المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء من المتوقع نفادها خلال 5 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن الوقود في القطاع سينفد تماما، خلال فترة وجيزة، ما ينبئ بكارثية إنسانية جديدة. 

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بقلم نرمين عفيفي