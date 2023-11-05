هزات أرضية تضرب عدة دول حول العالم بينها اليونان

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم الأحد، هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.1 و4.3 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونرصد في التقرير التالي أهم الهزات الأرضية التي شهدتها عددا من الدول حول العالم:

هزات أرضية تضرب اليونان وتركيا

اليونان:

تعرضت جزيرة كريت أكبر الجزر اليونانية، لهزة أرضية بلغت قوتها 2.4 درجة، وعلى عمق 13 كيلومترا، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 23 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.

كما ضربت، اليونان هزة أرضية بقوة 2.6 درجة بعمق 5 كيلومترات،وأوضح الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 80 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من بيريستيري.

تركيا:

شهد غرب تركيا، هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على م مسافة 45 كيلومترا جنوب بلدية قره باجلار بمقاطعة إزمير، وعلى عمق 6 كيلومترات، كما شهد وسط البلاد، هزة أرضية لغت شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات،وعلى مسافة 63 كيلومترات شمال مدينة قهرمان مرعش.

غرب تكساس الأمريكية في مرمى الهزات الأرضية

هندوراس:

وفي قارة أمريكا الوسطى، تعرضت هندوراس لهزة أرضية بقوة 3.1 درجة، بعمق 5 كيلومترات، فيما وقعت بؤرة الهزة على مسافة 21 كيلومترا شمال غرب بلدية بويرتو مورازان.

الولايات المتحدة الأمريكية:

شهدت الولايات المتحدة، هزة أرضية، ضربت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، غرب تكساس، بعمق 5 كيلومترات،، فيما أوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 22 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة ستانتون بولاية تكساس.