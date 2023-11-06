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البنتاجون: قتلى مدنيين بالآلاف في غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
07:38 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
البنتاجون

البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن أعداد القتلى المدنيين في غزة تقدر بالآلاف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد البنتاجون أن إصابات في صفوف القوات الأمريكية بالعراق وسوريا خلال هجمات سابقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».

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بقلم محمد أيمن سالم