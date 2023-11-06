تفاصيل شهادة الادخار الخماسية من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري العديد من الشهادات الإدخارية التي يختلف الحد الأدنى لشرائها حسب تفاصيل كل شهادة، ومن ضمن تلك الشهادات شهادة الادخار الخماسية "النماء"، لذلك تستعرض "الوطن" في السطور التالية تفاصيل الشهادة التي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الخماسية

- تبدأ القيمة الخاصة بشراء الشهادة من 1000 جنيه وقد تصل إلي 100000 جنيه وذلك داخل البنك الزراعي المصري.

- بالنسبة للمدة الخاصة بشراء الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- يتم صرف العائد شهريا ويحتسب من تاريخ يوم شراء الشهادة.

- الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- يمكن الاقتراض بشروط ميسرة في حدود %80 من القيمة الاسمية للشهادة.

- كما يستطيع العميل استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بالبنك.

المستندات المطلوبة

- يجب على المواطن إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر للأجانب ساري.

- إحضار شهادة ميلاد مميكنة للقصر.