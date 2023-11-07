متحف كفر الشيخ يستقبل وفدا مجريا لمشاهدة مقتنياته الأثرية

استقبل متحف كفر الشيخ، وفدا من السياح القادمين من دولة المجر، لمشاهدة مقتنيات المتحف الأثرية، وذلك بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف.

السياح المجريون داخل المتحف

وأجرى السياح المجريون جولة داخل المتحف للتعرف على العرض المتحفي، ومشاهدة القطع الأثرية النادرة التي يحتويها المعرض من مختلف العصور التاريخية، والتعرف على تاريخ إنشاء متحف كفر الشيخ.

السياح يلتقطون الصور الصور التذكارية بالمتحف

وعبّر السياح عن مدي سعادتهم وإعجابهم الشديد بمتحف كفر الشيخ وبسيناريو العرض، والقطع الأثرية بالمتحف، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يقع المتحف بجوار جامعة كفر الشيخ، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، وبلغت تكلفته 63 مليون جنيه، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2020.

مقتنيات المتحف

يشتمل المتحف على عدد ثلاث قاعات، ويضم 1200 قطعة أثرية تضم المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها بجبانة «بوتو العظيمة» ومنطقة المعابد والتي تم الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية الهامة التي تجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر» من أروع التماثيل التي اكتُشفت بمصر حتى الآن ويعتبر نسخة فريدة لا يِضاهيها إلا مثيله بمعبد إدفو، كما خُصصت قاعة بالمتحف لعرض المقتنيات التي تُجسد فترة استضافة مدينة سخا رحلة العائلة المقدسة أثناء زيارتها لمصر، فضلاً عن عرض تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كـ«الطب، والبيطرة، والصيدلة»، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول متحف كفر الشيخ 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيهاً، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي.