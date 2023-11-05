مزهرية دون غطاء تفوز بـ«قطعة الشهر» في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز مزهرية بدون غطاء رقم 2، بـ«قطعة الشهر» لشهر نوفمبر 2023، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

المزهرية الفائزة بقطعة شهر نوفمبر

والقطعة الفائزة عبارة عن مزهرية بدون غطاء ذات بدن كمثري الشكل لها قاعدة وفوهة من المعدن وكذا مقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظرين أحدهما طبيعي والآخر يُمثل شخصين يُحيطان بهما إطار من الزخارف النباتية.

مسابقة «أنت من تقرر» في متحف كفر الشيخ

ووفقاً للدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، فإنّ مسابقة «أنت من تقرر» يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجري اختيار قطعتين أثريتين من المعروض بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف على «فيسبوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية

وأكد «عثمان» أنّ الاستفتاء الشهري تضمن 3 قطع أثرية لاختيار أحدها ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، لافتاً أنّ القطعة الأولى كانت عبارة عن مرآة مستديرة الشكل لها مقبض مستطيل على ظهرها زخارف من وحدات نباتية مكررة وما يُمثل طيور وحيوانات بالبارز ويظهر عليها بالبارز كتابات، أما القطعة الثانية فكانت مزهرية بدون غطاء ذات بدن كمثرى الشكل لها قاعدة وفوهة من المعدن، وكذا مقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظرين أحدهما طبيعي والآخر يُمثل شخصين يُحيطان بهما إطار من الزخارف، بينما القطعة الثالثة فكانت عبارة عن سلطانية من الخزف صناعة إيرانية وعليها من الداخل رسم فارس داخل دائرة وعليها شريط كتابة، وقد وقع اختيار الجمهور على القطعة الثانية.