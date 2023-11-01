ورش فنية للأطفال بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح متحف كفر الشيخ

نّظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورش تعليمية وفنية، تعرف فيها الأطفال على مقتنيات المتحف من خلال جولة إرشادية، ثم ورشة تلوين لبعض القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، وذلك في إطار احتفال المتحف بمرور ثلاثة أعوام على افتتاحه.

ورش تعليمية وفنية للأطفال

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الورش التعليمية والفنية، التي تأتي احتفالاً بمرور 3 أعوام علي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمتحف، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020.

افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح متحف كفر الشيخ، يوم 31 أكتوبر عام 2020، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية خلال عام 2020، والمتحف يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، وقاعات للتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبنى للخدمات.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وتبلغ مساحة المتحف حوالي 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات وهي: الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.