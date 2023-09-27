«مساء DMC» يستعرض آراء أوائل الخريجين في الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر

قالت كلارا سامر، أول قطاع التربية النوعية على مستوى الجمهورية، إن تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في محافظة الإسماعيلية، مشرف بدرجة كبيرة، ونوجه الشكر له لاهتمامه وتشجيعه للطلاب لحثهم دائمًا على التقدم، وكانت العروض مشرفة ومبهجة بدرجة كبيرة، مضيفة أن مشهد مسيرة الطلاب أمام الرئيس، مشهد تقشعر له الأبدان، ومليئ بالعظمة والفخر.

آراء أوائل الخريجين بيوم تفوق الجامعات

أضافت إيمان محمد سعد، أول قطاع سياحة وفنادق جامعة مطروح، خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة قنوات «DMC»، أنه لا توجد كلمات تكفي لوصف سعادتنا وفخرنا بتلك اللحظة، وكانت الأجواء رائعة والاحتفالية نجحت بشكل كبير على مستوى العالم، وظهرت بشكل مشرف يليق بمصر.

وتابعت: أن وجودهم بذلك الحدث كان شرف كبير لهم، مشيرة إلى وجودهم لمده 15 يوما بالإسماعلية للاستعداد لتلك المسيرة والتدرب عليها، وتكريم أوائل القطاعات الذي كان مفاجأة كبيرة لهم وشرف كبير وعظيم.