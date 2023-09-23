بعد غياب 4 سنوات.. مقدمة خاصة من الإعلامي أسامة كمال بعد رجوعه لتقديم «مساء dmc»

ظهر الإعلامي أسامة كمال، مجددا لتقديم برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، بعد غياب 49 شهرا.

العودة لـ مساء DMC بعد فترة غياب

وقال كمال «هكذا هي قلوب الناس، تخاف من تحقيق أحلامها الكبرى لأنها تعتقد أنها لا تستحق بلوغها أو أنها لا تقدر على بلوغها، دي كلمات باولو كويلو واللي ببدأ أول حلقة معاكم فيها بعد غياب 49 شهراً عن شاشة DMC».

وتابع: «البرنامج اللي بدأته معاكم في يناير 2017، وأرجع من تاني أقول أنا المواطن المصري لا أكتر ولا أقل، شغلتي أحط إيدي على مصادر الحقيقة أبحث في الحقيقة وأحاول أنقلها قدر المستطاع، طول الأربع سنين ناس سألتني أنت مش موجود ليه؟ وناس سألتني هترجع إمتى؟ مكنش عندي إجابة، اعتبرت مجرد السؤال مصدر احترام وتقدير لكن مش مصدر ضغط أو قلق».

كمال: هتوكل على الله من غير عصاية سحرية

وواصل: «من أسابيع لما بدأ الحوار مع مسؤولي قناة DMC للرجوع إلى برنامجي شوفتوا مصدر تقدير واحترام بردو، لكن الحفاوة اللي الناس قابلت بها الخبر كانت مصدر ضغط وقلق، يا ترى هبقى عند حسن ظن الناس الجميلة اللي طالبتني بالرجوع؟ أو اللي احتفت برجوعي؟ مقدرش أقول غير إني هتوكل على الله من غير عصاية سحرية لا أملك سلطة قرار أو تغيير لكن لأني شايف تغيير للأحسن بيحصل في ظرف في منتهى الصعوبة محتاجنا كلنا.. رئيس ودولة وحكومة ومواطن».