رؤساء جامعات: الانتهاء من تسليم كارنيهات العام الدراسي خلال أيام

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تسليم الكارنيهات الجديدة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للطلاب الجدد والقدامى، موضحين ان الدراسة منتظمة بمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تسليم الكارنيه

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة بدأت في تسليم الكارنيه الجامعي الجديد لكافة الطلاب على أن تنتهي الكليات خلال الأيام القليلة المقبلة من تسليم كافة الطلاب من الكارنيه، مؤكدا انتظام الدراسة بمختلف الكليات للعام الدراسي الجاري ووفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، انتظام الدراسة بمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا الي ان الكليات ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة من تسليم كارنيهات العام الدارسي الجاري.