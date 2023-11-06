التعليم تعلن عن تفاصيل عقد اختبارات TOFAS في 11 محافظة

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات في محافظات القاهرة- دمياط البحر الأحمر- أسوان- الجيزة- مطروح- الغربية- الإسكندرية- المنوفية- الدقهلية- القليوبية) في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على الابداع والابتكار والتنافسية، موضحة أن الاختبار يعقد في نوفمبر الجاري.

اختبار للمهارات الاكاديمية

وأوضحت الوزارة، أن الاختبار هو اختبار للمهارات الاكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، موضحة أن الهدف من الاختبار تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وابداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآلة الحاسبة، لافتة إلى أن أهمية الاختبارات، يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف مما يسمح لكل من الآباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، ويجد الطلاب التحدي محفزا لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقه.

طرق التقييم

وأكدت الوزارة، أنه يعمل على إطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية ويستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية و الحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها .وأشارت الوزارة إلى أن الفئة المستهدفة الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي، كما أن طريقة الاختبار كالتالي:

- تواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل، بجانب اسم كل طالب والكود الخاص به.

- الاختبار مدته 40 دقيقة للإجابة عن 80 سؤالا حسب كل مستوى.

- ممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة.

- الاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي و لغات.

- كل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الإنترنت قبل الاختبار بيوم.

- يحظر استخدام جهازين للطالب.

- لا توجد مواد علمية ولا أية ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة إنما يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة.

- يتم إرسال النموذج الخاص ببيانات الطلاب المشاركين على أن يتم ملئه وإعادة إرساله في موعد غايته 29 من الشهر الجاري إلى الإدارة المركزية للتعليم العام.