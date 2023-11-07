اللواء محمد طلبة أحد أبطال أكتوبر يكشف لـ«الشاهد» أجواء ما قبل 1967

قال اللواء أركان حرب محمد طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه كان ضمن فريق الكشافة وقت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مضيفا: «تسلمت من المقاومة الشعبية وكنت أوزع الأكياس على نقاط الدفاع المدني بعدها التحقت بالمدرسة التوفيقية الثانوية، ثم تخرجت وانضممت إلى الكلية الحربية وتخرجت منها في فبراير 1964».

ندين للخبراء الروس بأنهم علمونا جيدا في حرب أكتوبر

وأضاف بطل حرب أكتوبر، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بعد التخرج، كان معسكري في العريش وموقع العمليات في الكيلو 38 قرب الشيخ زويد، وكنت أخدم في لواء مدفعية ممتاز، وكان قادتنا عظماء، فالرائد محمود حسن رحمه الله كان فضله كبير عليّ، فقد كان ثاني قائد كتيبة أخدم معه، أما أحوالنا في الكتيبة، فإننا كنا نذاكر ونتدرب جيدا قبل حرب 1967، ولكننا كنا في حاجة إلى من يقودنا علميا، وندين للخبراء الروس بأنهم علمونا جيدا».

كنا نتمنى استعادة أرض فلسطين

وواصل طلبة و«قبل حرب 1967، نزلت فرقة قادة التأهل لرتبة نقيب، وهي فرقة ترقي، فتم قطع الفرقة في 15 مايو 1967 وعدت إلى العريش، ووجدت الاستعدادات تتم على قدم وساق، وكنا فرحين للغاية لأننا سنحارب، فقد كنا نتمنى استعادة أرض فلسطين، وقبل الحرب بيومين أو 3 أيام، بدأت إسرائيل تفعل بعض الأمور التي تعبر عن الخداع، وادعت أن القوات المصرية ضربتها وأن هناك اشتباكات على الحدود رغم أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، أي أنها كانت تخدع العالم وتنشر أكاذيب عن الحرب».