أحمد فؤاد سليم يروي قصة «رؤيا» شاهدها قبل أيام من العبور في حرب أكتوبر

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن كثرة التفكير في حرب أكتوبر والأحداث التي شهدها قبل الحرب مع تصورات العقل الباطن جعلته يحلم قبل الحرب بكونه يركب دراجة وسط مزارع وكان يعلو صوت آذان الجوامع وأجراس الكنائس، ومن ثم رأى أشخاص يصلون في الأراضي الزراعية، وذهب للوضوء وأداء الصلاة معهم.

وأضاف سليم، في حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه رأى في الحلم قسيسا لا يرتدي القبعة الخاصة به ويتوضأ بجانبه، مشيرا إلى أنه كان في ذهول واندهاش شديد أثناء الحلم، ومن ثم وقف برفقة المصلين في صفوف الصلاة.

الرؤية رسالة طمأنة من الله

وواصل، أنه روى هذا الحلم لشيخ معه يدعى سالم في الفرقة الثامنة بالجيش المصري، فنظر إليه الشيخ بدهشة، وسأله إن كان يصلي حينها في القدس، وأخبره أن هذه الرؤية بشرة خير، «الشيخ سالم أكد على أن هذه الرؤية جاءت لتطمئن الجنود خاصة بعد حالة التوتر التي كنا نعيشها، وبالفعل بعد أسبوع واحد فقط، انتصرنا في حرب أكتوبر 73».