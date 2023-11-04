أحمد فؤاد سليم يروي لـ«الشاهد» ذكريات مشاركته في حرب أكتوبر

تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر، عن ذكرياته وشهادته في حرب أكتوبر المجيدة 1973، قائلا إن الشعب المصري عانى لفترة كبيرة بعد نكسة 67، وكان يريد الحرب، كما أن الشباب الجامعي خرج في الشوارع لأول مرة وطالبوا بالحرب حينها.

حرب الاستنزاف أشد من حرب أكتوبر

وقال فؤاد، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: «نحن شعب صبور للغاية ولكن عندما يفيض الصبر سيضطر للحرب، وما حدث في النكسة دفعنا للحرب، وتلاحم الشعب مع جيشه»، مشيرا إلى أنه دخل الجيش في فترة حرب الاستنزاف 1968 التي يراها أشد من حرب أكتوبر 1973 من وجهة نظره.

فترة دخوله الحرب وسلاحه

وتابع، بأنه جرى إعداد مشاريع وسيناريوهات للقتال كانت أصعب من الحرب نفسها، وتم تدريبهم على 3 مشاريع لتحرير سيناء، لافتا إلى أنه كان في سلاح الدفاع الجوي على مواسير مدفع 23 ملي في بداية دخوله بالجيش، وكان المدفع الذي يعمل عليه يدور على محور 360 درجة، ويضرب 1000 طلقة في الدقيقة، مستطردا أنه خرج من الجيش في عام 1974، في أول دفعة بعد انتهاء الحرب.