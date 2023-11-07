اللواء محمد طلبة: عبدالناصر التقى الجنود على الجبهة «وقالهم هنرجع الأرض»

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه تمت إعادة تشكيل اللواء الذي كان يخدم فيه في نهاية عام 1967، وكان ذلك بمدافع 130 مللي مداها 27.5 كم، وهو مدى قوي بمقارنة بـ18 كم وهو مدى أفضل المدافع الإسرائيلية آنذاك.

وأضاف طلبة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المشير أبو غزالة، ومعه اللواء منير شاش، تولى قيادة اللواء الذي كنت أخدم فيه، بالإضافة إلى قادة من المدفعية كانوا يعيدون تشكيل وتأهيل وتدريب اللواءات العائدة من الحرب.

لم أشعر بالرغبة في الانتقام

وتابع: «لم أشعر بالرغبة في الانتقام، ولكني كنت أريد أن نحصل على حقنا، فتمت إعادة تشكيلنا وتدريبنا، وفي مطلع عام 1968 ذهبنا إلى السويس، وكان الجانب الإسرائيلي شعر بأن هناك مدفعية قوية دخلت مصر، وبعد أن كان ينفذ ضربات يوميا امتنع عن ذلك».

زيارة عبد الناصر ولقائه الجنود على الجبهة

وأكد طلبة، أنّ الرئيس جمال عبدالناصر زار أفراد القوات المسلحة على الجبهة في يوليو 1968 لرؤية المدافع الجديدة التي كانت مداها 27.5 كم، موضحا: «سلم علينا، وأصر إنه يتمشى ورفض إنه يركب السيارة وفقا لما اقترحه عليه الفريق محمد فوزي، ثم التقى العساكر وصافحهم وقال لهم هنرجع الأرض وقالهم كلام كويس».

وأضاف «في أغسطس من نفس العام زارنا الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان رئيس مجلس الأمة، وكانت هذه الزيارة بصحبة وفد من مجلس الأمة، واطلع على المدفع».

وتابع «في 8 سبتمبر من عام 1968 صدرت تعليمات من مدير المدفعية بأن نضرب قصفة مركزة على جميع أهداف العدو لمدة 3 ساعات من الساعة 4.20 حتى الساعة 7.20.. بقينا بنقسم، يقفوا على القنال نضربهم، ينزلوا نضربهم، يدخلوا في الخنادق نضربهم، بخلاف أهداف كل كتيبة.. ضربنا 3 ساعات بانبساط وبهدلناهم وردوا عليها بضرب المدنيين، وتمّ التهجير في عام 1968».