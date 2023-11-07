بطل حرب أكتوبر: العدو الإسرائيلي كان يضرب أهدافا مدنية في حرب الاستنزاف

قال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم طلبة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنّه صدرت تعليمات في الثامن من مارس 1969 بتنفيذ «قصفة مركزة» لمدة 5 ساعات على جميع أهداف العدو، وكانت نتائج العملية جيدة.

حرب أكتوبر يوم خالد وجميل وهدية من ربنا سبحانه وتعالى

وأضاف، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «حرب أكتوبر يوم خالد وجميل وهدية من ربنا سبحانه وتعالى، فقد دخلت امتحان مسابقة في نهاية عام 1969 ونجحت وكنا سنسافر روسيا للتعاقد على صواريخ أرض أرض، وكنا نتدرب جيدا على يد المشير أبو غزالة وقد كان ضابطا برتبة عقيد، والعدو كان يضرب أهدافا مدنية، فقد قصفوا مدرسة بحر البقر في فترة حرب الاستنزاف».

الجيش المصري لم يضرب أي هدف مدني

وتابع: «الجيش المصري لم يضرب أي هدف مدني، فقد تدربنا على استخدام الصاروخ، وعندها تحدث الرئيس السادات وقال العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق، وفي عام 1972 نُقلت إلى لواء استراتيجي وهو أكبر ومداه أعلى وتدربنا جيدا وتعلمنا وكان ذلك سهلا وتعلمت بسرعة وكنا جاهزين للحرب في بداية شهر أكتوبر 1973».