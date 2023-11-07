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ماليزيا تؤكد رفضها أي عقوبات أمريكية أحادية على الفصائل الفلسطينية

كتب:

نرمين عفيفي
06:41 ص | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
المقاومة الفلسطينية

المقاومة الفلسطينية

أكدت ماليزيا على رفضها أي عقوبات أمريكية أحادية على الفصائل الفلسطينية، مؤكدة اعترافها فقط بعقوبات مجلس الأمن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزز قواتها في طولكرم بالضفة الغربية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ندرس إعلان فترات توقف تكتيكية صغيرة للقتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع أو السماح بخروج الرهائن».

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بقلم نرمين عفيفي