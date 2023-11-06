ملك الأردن لحلف الناتو: ندفع ثمن غياب حل سياسي لصراع فلسطين وإسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل لها، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ويحذر من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية.

وأضاف ملك الأردن لحلف الناتو: «ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهناك ضرورة وقف لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتابع ملك الأردن بأنه لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية.

38 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وفي سياق آخر، ذكر البنتاجون أن 38 هجوما طال القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

البنتاجون يرفض وقف إطلاق النار

وأضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».