قصواء الخلالي: السودان قضية هامة غابت عن المشهد بسبب أحداث فلسطين

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك بعض القضايا الأخرى التي غابت عن المشهد، مثل القضية السودانية، التي تضرر فيها الشعب السوداني الشقيق ضررا بالغا، وخسر خسائر فادحة، وكثير منهم خرجوا من وطنهم العزيز إلى العالم ومصر.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن السودان يعيش أزمة على كل المستويات، وهناك أخبار ترد من السودان في غاية السوء، مرتبطة بإصابات وشهداء، داخليا على الأصعدة كلها، فيما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

السودان امتداد لمصر وبعد للأمن القومي

وأشارت إلى أن السودان، يعد امتدادا مصريا، وبعدا متعلقا بالأمن القومي المصري والعربي، وقضية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية.

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، وبعد المناقشات الثنائية بينهما، عقدا مؤتمرا صحفيا، وجاءت كلمة الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني شاملة لمجمل التفاصيل والأطر التي يمكن الإعلان والإفصاح عنها من خلال الكلمتين.