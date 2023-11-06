«البيئة» تدعم منظومة إدارة المخلفات بـ9 مليارات جنيه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّ الوزارة تسعى لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، وذلك من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات وخلق المناخ الداعم لتنفيذها.

وأوضحت أنَّ الدولة وضعت 9 مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة، كما تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020، والذي يعمل على دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال إدارة المخلفات، ومنح فرص لاستثمارات القطاع الخاص.

كما نفذت وزارة البيئة عددا من الحملات التوعوية والإعلامية القومية بالتعاون مع الشباب ومختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى العمل في برنامج المنح الصغيرة لمساعدة الشباب والجمعيات الأهلية بالمحافظات لتنفيذ مشروعات خضراء.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.