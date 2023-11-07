طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوب لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).

جدير بالذكر أن الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي تشهد توترا شديدا واستمرار إطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و«حزب الله» من جهة أخرى، منذ بدأ الأزمة الراهنة في فلسطين في يوم 7 أكتوبر الماضي.