رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان

كتب:

ماريان سعيد
09:47 ص | الإثنين 06 نوفمبر 2023
قصف الاتلال على لبنان

قصف الاتلال على لبنان

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي،  سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

الأحداث بعد قصف الاحتلال سيارة مدنية جنوبي لبنان

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).

جدير بالذكر تشهد الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال توترا شديدا واستمرار لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدأ الأزمة الراهنة في فلسطين في يوم 7 أكتوبر الماضي.

 

اقرأ المزيد:

سقوط مسيرة إسرائيلية بصاروخ في جنوب لبنان

مقتل صحفي و4 من أفراد أسرته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بجنوب لبنان.. واستشهاد 3 أطفال وسيدة

مايا دياب تدعم بلدها: للأسف لبنان في خطر

بريطانيا تسحب مؤقتا بعض موظفي سفارتها في لبنان
بقلم ماريان سعيد

محررة بجريدة الوطن مسؤولة عن تحرير وتنفيذ مقاطع الفيديوجراف.