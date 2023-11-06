جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف الناقورة واللبونة جنوبي لبنان

استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان إلى «التزام منازلهم وملاجئهم».

الأحداث بعد قصف الاحتلال سيارة مدنية جنوبي لبنان

يأتي ذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتل جدة وحفيداتها الثلاث، فيما أصيبت الأم وبعدها رد «حزب الله» اللبناني باستهداف مستوطنة كريات ‏شمونة في المنطقة الشمالية بأراضي الاحتلال الواقعة على الحدود مع لبنان، بعدد من صواريخ غراد (كاتيوشا).

جدير بالذكر تشهد الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال توترا شديدا واستمرار لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدأ الأزمة الراهنة في فلسطين في يوم 7 أكتوبر الماضي.