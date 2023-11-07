ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية إلى 163 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع شهداء الضفة الغربية المحتلة إلى 163 شهيدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، وإلى 371 شهيدا منذ بداية العام الجاري.

وفجر اليوم الثلاثاء، استشهد شاب فلسطيني يدعى سعد نمر الفروخ، 24 عاما، وأصيب اثنان آخران، أحدهما بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سعير، شمال الخليل، كما استشهد شاب فلسطيني يدعى مصعب مجاهد كامل المطري، 19 عاما، وأصيب آخر برصاص الاحتلال قرب بلده بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأصيب شاب واعتُقل الأسير المحررر المحرر محمد الدحلة والأسيرة المحررة ربى عاصي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وفجر اليوم الثلاثاء، أصيب 6 فلسطينيين بينهم اثنيين بشظايا صاروخ اطلقته طائرة مسيرة، وبينهم حالة وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم طولكرم.

وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصبا خاصا بشهداء البلدة.

اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ترافقها جرافتين مجنزرتين حارات البلاونة والحدايدة والغانم والشهداء والمربعة والمقاطعة في مخيم طولكرم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، كما اقتحم جنود الاحتلال، منزلي الشهيد قاسم محمد رجب، وعز الدين عواد.

كما أطلق جنود الاحتلال، النار على محول الكهرباء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم، كما قامت بتفجير طائرة مسيرة على سطح منزل، وأدى الى احتراق جزء من المنزل واصابة اثنين من سكانه باصابات طفيفة.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر جمعة عبدالله التايه من مدينة البيرة، بعد مداهمة منزله في حي سطح مرحبا وتفتيشه.